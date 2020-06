Atlético-MG e Vasco entram em acordo e Marrony vai defender o Galo

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o clube mineiro vai pagar cerca de R$ 20 milhões para assinar com o camisa 7 por cinco temporadas. Do total, mais de R$ 15 milhões vai para o Gigante da Colina e quantia pouca acima dos R$ 3 milhões, que deve ser pago em três parcelas, vai para o Volta Redonda – que segue com 4% dos direitos econômicos do atacante.

Revelado pelo Vasco, Marrony tem 84 partidas como profissional e 11 gols marcados. O atacante deve ser anunciado assim que o departamento jurídico de cada agremiação terminar de analisar alguns documentos.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.