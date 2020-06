Atualidades: Três podcasts para você se informar

Os podcasts são ótimos meios de informação, além de diversão também. Há programas de todos os tipos. Nos trouxemos três dicas de podcasts para você se informar melhor sobre questões da atualidade.

Nesse sentido, apresentamos três opções de podcasts para você se manter bem informado.

Manter-se bem informado é de extrema necessidade para as pessoas que estudam com o propósito de realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou mesmo um concurso.

Você Pode Gostar Também:

Para a prova da redação do Enem, por exemplo, é preciso ter amplo repertório social, e estes podcasts são perfeitos para te ajudar.

Temas como cultura, sociedade, educação e política são alguns do que você pode ouvir para aumentar seus conhecimentos com direito à reflexão crítica compartilhada.

Três podcasts para você se informar