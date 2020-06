Aulas presenciais: UFJF pode prorrogar a suspensão até 30 de agosto

Em nota, a instituição informou que irá decidir sobre a suspensão depois de uma reunião realizada pelo Consu nesta terça-feira (30)

O Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre a Covid-19 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recomendou uma nova prorrogação da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas nos campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares até o dia 30 de agosto.

Em nota, a instituição informou que irá decidir sobre a suspensão depois de uma reunião realizada pelo Consu nesta terça-feira (30). Em abril, a instituição havia informado sobre o adiamento dos trabalhos até dia 30 do mesmo mês. Em junho, houve uma nova recomendação que determinada nova data para esta terça-feira (30).

As atividades na UFJF foram suspensas no dia 17 de março. No dia 18 do mesmo mês, o Conselho Superior da instituição aumentou o prazo por mais 15 dias. A Universidade também suspendeu o calendário acadêmico de 2020 por tempo indeterminado após o avanço do novo coronavírus.

Você Pode Gostar Também:

Recomendação

A recomendação foi feita na sexta-feira (26) e o grupo considerou alguns critérios. Veja abaixo:

O cenário internacional de expansão da Covid-19;

A situação de emergência em Minas Gerais;

Os boletins epidemiológicos das cidades de Juiz de Fora e de Governador Valadares;

Notas técnicas elaboradas por grupos e núcleos de pesquisa da UFJF que apontam o distanciamento social como medida necessária para o enfrentamento da epidemia.

O Comitê enfatizou na nota que o prazo ou a suspensão das atividades podem ser alterados a qualquer momento.