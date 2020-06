Austrália disponibiliza cursos online gratuitos para brasileiros – Notícias Concursos

Em parceria com a plataforma de educação FutureLearn, o governo da Austrália está oferecendo 31 cursos online gratuitos para brasileiros. Os cursos à distância têm duração de duas a oito semanas e, ao final, dão direito a um certificado digital.

Entre as áreas abordadas nos cursos, estão: Educação, Negócios, Saúde, Sustentabilidade e Tecnologia. Dentro dessas áreas, são trabalhados temas atuais, como análise de big data, o poder do podcasting, introdução à psicologia e resiliência profissional.

As aulas são ministradas por educadores das maiores instituições de ensino da Austrália. Algumas das instituições participantes estão no ranking de melhores universidades do mundo, como a University of Melbourne e a University of Queensland.

Você Pode Gostar Também:

A Austrália também é conhecida pelo seu pioneirismo em programas de educação a distância. Durante a pandemia do coronavírus, o governo australiano forneceu um pacote de 18 bilhões de dólares para que universidades e outras instituições de ensino superior pudessem oferecer cursos de curta duração.

Para o Cônsul Geral da Austrália no Brasil, Greg Wallis, o estímulo ao aprendizado é uma das melhores alternativas que o país encontrou de ajudar as pessoas neste momento de isolamento social. Assim, os cidadãos podem se qualificar e procurar melhores oportunidades no futuro.

As inscrições para os cursos do governo australiano estão gratuitas até o dia 30 de junho e devem ser feitas no site da FutureLearn. Após essas datas, os conteúdos voltarão a ser pagos.