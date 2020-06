Auxílio de R$ 600 completa dois meses e milhões ainda têm cadastro em análise – Notícias Concursos

Cerca de 10 milhões de brasileiros seguem aguardando análise

O início dos cadastros do auxílio emergencial está prestes a completar dois meses no ar. Ainda assim, cerca de 10 milhões de brasileiros continuam com o cadastro em análise, de acordo com a Dataprev. A empresa é responsável por processar e analisar os dados do cadastro.

Até agora, um grupo já recebeu a segunda parcela, que está com o cronograma de saque e transferência em andamento. Outro grupo recebeu a primeira parcela e aguarda divulgação do calendário para a segunda. E milhões ainda seguem sem resposta.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a pasta fez acordo com a Caixa Econômica Federal e com a Dataprev. Foi feito compromisso de concluir os cadastros em análise até o dia 18 de junho. A Caixa afirma que aguarda a liberação da Dataprev para fazer os pagamentos.

A Dataprev, por sua vez, citou a Lei n. 13.998, publicada dia 15 de maio, para evitar fraudes as regras foram revisadas e o sistema de avaliação foi aperfeiçoado. Atualmente, há 9,8 milhões de cadastros em processamento, todos do período entre 1 de maio e 2 de junho, de acordo com a Dataprev. Deste número, 8,9 milhões estão em fase final de homologação.