Auxílio de R$ 600 faz dois pagamentos nesta quarta-feira (17); veja o calendário – Notícias Concursos

Nesta quarta-feira, 17 de junho, a Caixa Econômica Federal (CEF) faz dois pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600. Serão pagas a primeira parcela para novo grupo de aprovados e terceira parcela para beneficiários do Bolsa Família.

Recentemente, 4,9 milhões de brasileiros tiveram seus cadastros aprovados. Metade recebeu o auxílio terça-feira, 16 de junho, em conta poupança social digital da Caixa. A outra metade, mais de 2 milhões de brasileiros, recebem o benefício hoje.

Esse grupo de novos aprovados fez cadastro entre 1 e 26 de maio. Nesta quarta, terão depositado o auxílio de R$ 600 os nascidos entre julho e dezembro. O calendário de saque e transferência começa apenas em julho.

Também nesta quarta-feira, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a terceira parcela. O calendário desse grupo é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Portanto, recebem hoje os beneficiários com NIS terminado em 1.

Veja abaixo o calendário completo de saque e transferência para o grupo que recebeu a 1ª parcela e o calendário completo de pagamento da 3ª parcela para beneficiários do Bolsa Família.

Calendário de saque e transferência para quem recebeu a 1ª parcela

6 de julho: nascidos em janeiro

7 de julho: nascidos em fevereiro

8 de julho: nascidos em março

9 de julho: nascidos em abril

10 de julho: nascidos em maio

11 de julho: nascidos em junho

13 de julho: nascidos em julho

14 de julho: nascidos em agosto

15 de julho: nascidos em setembro

16 de julho: nascidos em outubro

17 de julho: nascidos em novembro

18 de julho: nascidos em dezembro

Calendário da 3ª parcela para quem recebe Bolsa Família