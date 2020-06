Auxílio de R$ 600 já pagou cerca de R$ 88 bilhões aos beneficiários – Notícias Concursos

De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Cidadania, foram pagos R$ 87,8 bilhões para os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 até agora. Ao todos, 64,1 milhões de brasileiros receberam o benefício.

Os beneficiários do Bolsa Família atualmente estão recebendo a terceira parcela do auxílio, com calendário que segue até dia 30 de junho. O calendário para os demais beneficiários ainda não foi divulgado, embora tenha sido noticiado que será ainda essa semana.

Muitos dos pagamentos também foram devolvidos. Cerca de R$ 40 milhões foram devolvidos aos cofres públicos; as devoluções ocorrem por parte de quem recebeu o auxílio, mas não tem direito a ele. Foi criado site para facilitar a devolução.

O auxílio emergencial de R$ 600 começou a valer em abril, com a proposta de pagar três parcelas ao grupo de trabalhadores mais vulnerável durante a pandemia. Agora, estuda-se a sua prorrogação. Enquanto Rodrigo Maia defende que as novas parcelas continuem a R$ 600, o presidente Jair Bolsonaro afirmava que não seria possível manter o valor. Entretanto, nova ideia do governo é de pagar novas três parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente.

Há mais de 16 milhões de cadastros considerados inconclusivos. Nesses casos, os cidadãos precisam refazer o cadastro pelo site oficial ou aplicativo corrigindo as informações e dados.