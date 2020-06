Auxílio de R$ 600 negado poderá ser contestado a partir de segunda-feira – Notícias Concursos

Atendimento na Defensoria Pública da União será online

A partir de segunda-feira, 22 de junho, quem teve o cadastro negado para o auxílio emergencial de R$ 600 poderá contestar o resultado. As contestações poderão ser feitas na Defensoria Pública da União (DPU), sem atendimento presencial.

A novidade foi criada numa parceria entre a Defensoria Pública da União e Ministério da Cidadania. Para evitar aglomerações e contaminação por Covid-19, a Defensoria está atendendo apenas por meio virtual. As formas de atendimento em cada estado brasileiro podem ser vistos no site oficial do órgão.

O acordo visa resolver os problemas de quem teve o auxílio de R$ 600 negado por meio administrativo, sem que seja necessário judicializar o processo. Podem ser solucionados casos de pessoas que tiveram o cadastro negado por banco de dados desatualizados, por exemplo.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a Dataprev recebeu mais de 120 milhões de solicitações de auxílio emergencial de R$ 600. Até agora, 98,6% do total já foram processados. Foi liberado R$ 83,2 bilhões de recursos. O cadastro para o auxílio está aberto até dia 2 de julho.

Atualmente, os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a terceira parcela. O governo já afirmou que pode estender o benefício para uma quarta e quinta parcelas. O valor das novas parcelas ainda não foi definido.