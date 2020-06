Auxílio de R$ 600: Neste sábado a Caixa paga terceira parcela para 4,9 milhões

Neste sábado (27), a Caixa dará início ao pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários que não são do Bolsa Família. Um total de 4,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro e que receberam a primeira parcela do auxílio até 30 de abril receberão o pagamento amanhã.

Ainda neste sábado será creditado o pagamento da segunda parcela do auxílio para 1,4 milhão de trabalhadores, também nascidos em janeiro e fevereiro, que fizeram parte do segundo lote de aprovados. O benefício também será creditado a outros 200 mil trabalhadores, nascidos em janeiro e fevereiro, que fazem parte do quarto lote de aprovados. Este pagamento se refere à primeira parcela.

Inicialmente, os pagamentos serão liberados por meio da poupança social digital, de maneira escalonada, conforme o mês de aniversário do trabalhador. Através do aplicativo, a pessoa pode usar o recurso para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital.

Valores pagos

A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar mais R$ 19,7 bilhões para a realização do pagamento da terceira parcela para o total de 31 milhões de pessoas.

Já para a segunda parcela dos contemplados no lote 2, será disponibilizado R$ 5,5 bilhões para o pagamento a 8,7 milhões de beneficiários. No caso da primeira parcela dos aprovados dentro do lote 4 são 1,1 milhão de beneficiários que receberão cerca de R$ 700 milhões

Calendário de depósitos da 3ª parcela

As datas de depósito nas contas digitais são as seguintes:

27 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

30 de junho – nascidos em março e abril (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

1º de julho – nascidos em maio e junho (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

2 de julho – nascidos em julho e agosto (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

3 de julho – nascidos em setembro e outubro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

4 de julho – nascidos em novembro e dezembro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

Calendário de saques da 3ª parcela

As datas de pagamento para quem vai fazer saque em dinheiro são as seguintes:

18 de julho – nascidos em janeiro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

25 de julho – nascidos em fevereiro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

1º de agosto – nascidos em março (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

8 de agosto – nascidos em abril (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

15 de agosto – nascidos em maio (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

29 de agosto – nascidos em junho (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

1º de setembro – nascidos em julho (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

8 de setembro – nascidos em agosto (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

10 de setembro – nascidos em setembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

12 de setembro – nascidos em outubro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

15 de setembro – nascidos em novembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

19 de setembro – nascidos em dezembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

