Auxílio de R$ 600: O valor das fraudes pagaria uma parcela do benefício a 100 mil pessoas

A série de fraudes relacionadas ao pagamento do auxílio emergencial já leva a Caixa Econômica Federal a um prejuízo de mais de R$ 60 milhões, segundo informações do “Estadão”. O valor seria suficiente para pagar uma parcela de R$ 600 do benefício a 100 mil brasileiros.

De várias formas os criminosos conseguem agir, sendo, por exemplo, na poupança digital e no aplicativo Caixa Tem, que por um descuido permite que eles tenham acesso as contas dos beneficiários e usem o dinheiro.

O banco detectou algumas contas sendo invadidas. Por não poderem sacar o valor em espécie, os fraudadores usam o dinheiro para quitar boletos, fazer pagamentos com ou utilizam o cartão virtual da poupança digital.

A Caixa tem reembolsado os beneficiários que foram vítimas do golpe, no entanto, precisará arcar com o prejuízo. O problema passou a crescer dessa maneira após decisão da Caixa de abrir contas de poupança digital para todos os beneficiários, inclusive aqueles que haviam indicado contas já existentes para receber o recurso. Isso, portanto, acabou fazendo com que nenhuma área queira arcar com a responsabilidade pelas perdas.

Crédito indevido

Há também prejuízos sendo acumulados pela Caixa devido a um erro de processamento, que acabou fazendo com que o banco a depositasse o valor do benefício em dobro para alguns beneficiários. Mesmo quem indicou conta em outro banco para receber o benefício, recebeu a segunda parcela em uma poupança digital criada automaticamente.

Na Caixa há quem defenda que o valor pago seja descontado da terceira parcela, no entanto, o jurídico do banco se mostra contra, pois pode gerar questionamentos.

