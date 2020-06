Auxílio de R$ 600: Prazo para pedido termina nesta semana

O cadastro de solicitação para receber o auxílio emergencial de R$ 600 pode ser feito até esta quinta-feira, 2 de julho. Atualmente, o benefício é renda emergencial de 65 milhões de brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, a procura de novos possíveis beneficiários continua alta.

Até agora, não foi mencionada nenhuma intenção de prorrogação do prazo para cadastro, por isso, quem deseja solicitar o auxílio deve fazer o quanto antes, antes do prazo oficial chegar ao fim. Já a prorrogação do pagamento do benefício deve acontecer; Primeiramente pensado para pagar três parcelas de R$ 600, o presidente Jair Bolsonaro já manifestou intenção de pagar três parcelas adicionais, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.

Ao anunciar o calendário de pagamento da terceira parcela, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, frisou que a partir de 2 de julho o cadastramento estará fechado. Antônio Barreto, secretário-executivo do Ministério da Cidadania, garantiu que não há orientações para que o prazo de cadastro seja prorrogado. “A discussão sobre a prorrogação é com intuito de aumentar o número de parcelas, não o prazo de inscrições”, disse ele.

Em seus últimos dias, é esperado que o número de pedidos do auxílio de R$ 600 aumente nos próximos dias. Mas, de acordo com o governo, o aplicativo e site têm plataforma garantida para suportar o aumento de visitas. Paulo Henrique Ângelo, vice-presidente da Rede de Varejo da Caixa, relembrou que, quando lançado, o aplicativo chegou a receber mais de 5 milhões de solicitações por dia.

Atualmente, cerca de 52 mil pessoas fazem cadastro diariamente no site e aplicativo.