Auxílio de R$ 600: Saiba quem vai receber o retroativo da 1ª parcela

Um novo grupo de 1,1 milhão de brasileiros teve o cadastro do auxílio emergencial de R$ 600 aprovado. O pagamento da primeira parcela começou a ser feito desde ontem (27).

Esse não é o único grupo que começou a receber o pagamento neste fim de semana. Além deste, quem recebeu a primeira parcela antes de 30 de abril e aguarda a terceira e quem recebeu a primeira em maio e aguarda a segunda também receberão. No caso do primeiro grupo, estão incluídos os inscritos no Cadastro Único e cadastrados pelo site e app, já que os beneficiários do Bolsa Família já estão recebendo a terceira parcela há cerca de dez dias.

O pagamento da 1ª parcela será feito inicialmente em conta poupança social da Caixa Econômica Federal. Dias depois, é iniciado o calendário de saque em espécie e transferência, que segue até setembro deste ano, quase três meses depois. Ambos calendários são divididos de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.

Calendário de depósito do auxílio

Neste calendário, o valor será depositado mas não é possível fazer saque em espécie.

27 de junho : nascidos em janeiro e fevereiro

: nascidos em janeiro e fevereiro 30 de junho : nascidos em março e abril

: nascidos em março e abril 1 de julho : nascidos em maio e junho

: nascidos em maio e junho 2 de julho : nascidos em julho e agosto

: nascidos em julho e agosto 3 de julho : nascidos em setembro e outubro

: nascidos em setembro e outubro 4 de julho: nascidos em novembro e dezembro

Calendário de saque e transferência

18 de julho: nascidos em janeiro

25 de julho: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

15 de agosto: nascidos em maio

29 de agosto: nascidos em junho

1 de setembro: nascidos em julho

8 de setembro: nascidos em agosto

10 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

15 de setembro: nascidos em novembro

19 de setembro: nascidos em dezembro

Quem pode receber o auxílio emergencial?

O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:

microempreendedor individual (MEI); ou

contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou

trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.

Como pedir o auxílio

Os trabalhadores poderão solicitar o auxílio emergencial de R$600 das seguintes formas: