Auxílio de R$ 600 tem quase 3 milhões de cadastros em análise – Notícias Concursos

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), revelou que ainda há 2,7 milhões de cadastro em análise para o auxílio emergencial de R$ 600. A Dataprev é responsável por analisar esses cadastros.

Dos 2,7 milhões de cadastros, 1,5 milhão são de pessoas que fizeram a inscrição pela primeira vez. O 1,2 milhão que resta é de cadastros de pessoas que foram reprovadas ou consideradas com informações pendentes e, por isso, submeteram a uma nova análise.

A situação do cadastro do auxílio de R$ 600 pode ser verificada no site do benefício da Caixa, no portal da Dataprev, que faz as análises ou no aplicativo oficial do programa.

Os novos aprovados terão o auxílio depositado em poupança social digital da Caixa, mesmo em casos de correntistas do banco. O valor poderá ser visualizado pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Inicialmente, o auxílio de R$ 600 não pode ser sacado em espécie e também não é possível fazer transferências para outros bancos. Num primeiro momento, é permitido utilizar o valor pela conta poupança digital para pagamento de boletos, para compras pelo cartão de débito virtual ou uso do QR Code, disponível em algumas maquininhas de cartão.

O calendário de saque e transferência é divulgado posteriormente e, em todos os pagamentos anteriores, ele foi criado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.

Você Pode Gostar Também:

3ª parcela

O Ministério da Cidadania deu um prazo para liberação do calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. De acordo com informações da pasta, o cronograma vai ser detalhado na “semana que vem”.

O Ministério, comandado pelo ministro Onyx Lorenzoni, não se comprometeu em divulgar uma data específica para liberação do calendário.

O Ministério da Economia revelou que o total gasto com o auxílio emergencial, até o momento, já é de mais de R$ 81 bilhões. No valor já é considerado o pagamento da terceira parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com informações da pasta, 63,5 milhões de brasileiros, levando em conta todas as categorias de beneficiários, receberam os recursos de R$ 600 ou R$ 1.200.

A Caixa efetua os pagamentos, enquanto o Ministério da Cidadania é responsável pela liberação do calendário.

Veja também: Auxílio de R$ 600 negado poderá ser contestado a partir de segunda-feira