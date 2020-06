Auxílio emergencial de R$ 3 mil pode ser dado a agricultores – Notícias Concursos

Medida visa auxiliar pequenos agricultores durante a pandemia

A inclusão de agricultores no auxílio emergencial de R$ 600 foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Porém, a Câmara dos Deputados planeja agora dar um auxílio de R$ 3 mil para essa categoria.

O veto presidencial aconteceu após parlamentares aprovarem a inclusão de agricultores familiares não inscritos no Cadastro Único. O veto presidencial pode ser revertido pelo Congresso.

A Câmara dos Deputados deseja aprovar o auxílio de R$ 3 mil junto com outras medidas para servir de estímulo aos pequenos produtores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O deputado Zé Silva, do Solidariedade-MG, foi responsável por definir o valor de R$ 3 mil em parcela única.

A medida tem como objetivo incluir cerca de 1,7 milhão de pequenos agricultores. Ainda não foram divulgadas informações sobre a possível renda máximo por ano para ter acesso ao benefício emergencial.

Entre as demais medidas que estão sendo discutidas, está o crédito rural emergencial de R$ 10 mil, com juros de 3% por ano, dez anos para o pagamento e três anos de carência. Ainda há a proposta para que o governo compre mais de agricultores de baixa renda, já que feiras livres estão com limitações durante a pandemia.