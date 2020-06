Auxílio emergencial de R$ 600 retoma pagamento da 3ª parcela nesta segunda (22) – Notícias Concursos

Essa semana, beneficiários com NIS terminado de 4 a 8 receberão o auxílio de R$ 600

O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 volta a ser feito nesta segunda-feira, 22 de junho. Atualmente, apenas beneficiários do Bolsa Família estão recebendo o auxílio.

Os beneficiários do Bolsa Família seguem calendário que vai de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Até agora, o auxílio já foi pago a beneficiários com NIS terminado em 1, 2 e 3. Essa semana, serão pagos os beneficiários com NIS terminado em 4, 5, 6, 7 e 8. E semana que vem, os com NIS terminado em 9 e 0.

O pagamento do auxílio de R$ 600 a esse grupo acontece da mesma forma que o Bolsa Família. Confira o cronograma completo abaixo.