Auxílio emergencial gastou R$ 223 milhões em pagamentos indevidos – Notícias Concursos

Não há garantia de que todos os servidores fizeram o pedido

O governo federal analisou dados e fez conclusões sobre o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. O cálculo concluiu que 317.163 servidores públicos receberam o auxílio de R$ 600 indevidamente.

A Controladoria-Geral da União afirmou que os mais de 300 mil servidores receberam um total de R$ 222,9 milhões, apenas mês passado. Para chegar ao número, a CGU fez pesquisa nas bases de dados do auxílio e CPF de servidores públicos municipais, estaduais e do DF. A iniciativa foi feita em parceria com o Ministério da Cidadania. As controladorias-gerais dos estados e tribunais de contas dos estados e municípios também participaram do trabalho.

Os órgãos concluíram que 7.236 pagamentos foram feitos para servidores civis que têm registro no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape) e outros 17.551 pagamentos foram feitos para servidores militares da União ou pensionistas. Outros 292.376 pagamentos foram feitos para servidores públicos distritais, municipais e estaduais.

Entretanto, o número não dá certeza de que todos esses servidores realmente pediram o auxílio. Alguns deles podem ter recebido o auxílio de R$ 600 por terem inscrição no Cadastro Único ou por serem beneficiários do Bolsa Família, casos em que não há necessidade de cadastro. Também há a possibilidade de fraude por uso dos CPFs dos servidores por terceiros.