Auxílio Emergencial: Quase R$ 40 mi de benefícios recebidos indevidamente já foram recuperados

Até a última sexta-feira (19), o governo federal recebeu a devolução de R$ 39,6 milhões correspondentes ao pagamento de auxílio emergencial a pessoas que não se enquadravam nos requisitos. No total, 47,7 mil pessoas devolveram o recurso.

Segundo o governo, entre aqueles que recebem o benefício equivocadamente, há aqueles que se enganam e outros que agem de má-fé. Para fazer a devolução do dinheiro, é necessário entrar no site criado especificamente para isso, emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagá-la.

Em maio, os ministérios da Cidadania e da Justiça firmaram, acordo de cooperação técnica para operacionalizar ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio. O ministério também tem parceria com a Controladoria Geral da União (CGU). Portanto, através desse acordo de cooperação, os órgãos identificam irregularidades no pagamento do benefício

Quem pode receber o auxílio emergencial

Será concedido o auxílio emergencial ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

O auxílio será cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:

microempreendedor individual (MEI); ou

contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou

trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.

A proposta estabelece que apenas duas pessoas da mesma família poderão receber cumulativamente o auxílio e o benefício do Bolsa Família, podendo ser substituído temporariamente o benefício do Bolsa Família pelo auxílio emergencial, caso o valor da ajuda seja mais vantajosa para o beneficiário. A trabalhadora informa, chefe de família, vai receber R$ 1.200.

Fonte: Notícias Concursos