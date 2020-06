Auxílio emergencial: Quem poderá receber a prorrogação?

Recentemente, foi divulgado o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 e mais detalhes sobre a intenção do governo para a prorrogação do benefício. Em suas três primeiras parcelas, o auxílio pagou três parcelas de R$ 600. Agora, o governo tem intenção de pagar três parcelas adicionei de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente.

Apesar dessa intenção, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) frisou que a prorrogação acontecerá, mas os valores ainda não foram definidos. Enquanto Bolsonaro defende pagamento de R$ 1.200 divididos em três parcelas, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, defende o pagamento de R$ 1.200 dividido em duas, mantendo cada parcela a R$ 600.

Também há parlamentares que defendem que o auxílio seja prorrogado até dezembro de 2020 ou enquanto houver pandemia do novo coronavírus. Nesse cenário, o benefício ajudaria a parcela mais vulnerável dos trabalhadores.

Com as novas parcelas, o auxílio continuará sendo pago por mais tempo, por isso é importante lembrar que só poderão recebê-las quem fizer o cadastro até dia 2 de julho. Quem perder o prazo de inscrição não terá direito a receber nem as três parcelas atuais de R$ 600, nem as parcelas ainda não definidas da prorrogação.

Além disso, quem recebeu uma ou mais parcelas pode não receber as seguintes. Acontece que, a cada novo pagamento, é feita uma reanálise no cadastro. Ou seja, quem cumpria os requisitos para receber o benefício mas entre um pagamento e outro acabou conseguindo um emprego de carteira assinada, por exemplo, deixará de receber o auxílio.