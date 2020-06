Auxílio Emergencial: Valor da prorrogação tem impasse; decisão deve sair esta semana

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter confirmado a prorrogação das parcelas do auxílio emergencial por mais três meses (de R$ 500, R$ 400 e R$ 300), o governo ainda não decidiu sobre o novo modelo.

De acordo com fontes do Palácio do Planalto, além das contas que precisam se encaixar no orçamento, evitar criar atritos com o Congresso é um importante componente para a decisão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, continua defendendo publicamente mais duas parcelas de R$ 600.

“Estamos conversando, achamos ruim [pagar] duas ou mais parcelas de R$ 600. Vamos ver”, disse uma fonte do Ministério da Economia.

Ainda, de acordo com esse auxiliar, os problemas fiscais no Brasil aumentarão com essa conta. O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmaram que a União não aguentaria mais duas parcelas de R$ 600.

O pagamento de cada parcela de R$ 600 custa aproximadamente R$ 50 bilhões por mês para os cofres da União, segundo o governo.

“Também há a expectativa de que entraremos em outra fase da crise, com menor restrição a mobilidade”, disse a fonte.

Fontes do Ministério da Economia e Cidadania informaram que a expectativa é que a decisão de como será o novo modelo de pagamento saia ainda nesta semana.

Você Pode Gostar Também:

Atualmente, o governo segue o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial, criado para atender os trabalhadores informais, autônomos, MEIs e desempregados durante a crise gerada pela pandemia do coronavírus.

Calendário de depósitos da 3ª parcela

As datas de depósito nas contas digitais são as seguintes:

27 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em janeiro e fevereiro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 30 de junho – nascidos em março e abril (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em março e abril (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 1º de julho – nascidos em maio e junho (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em maio e junho (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 2 de julho – nascidos em julho e agosto (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em julho e agosto (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 3 de julho – nascidos em setembro e outubro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em setembro e outubro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 4 de julho – nascidos em novembro e dezembro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

Calendário de saques da 3ª parcela

As datas de pagamento para quem vai fazer saque em dinheiro são as seguintes: