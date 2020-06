balanço financeiro do Inter mostra queda em 6 das 9 receitas do clube

De acordo com informações do UOL Esporte, o Colorado computou R$ 74.7 milhões ao longo dos quatro primeiros meses de 2020 – a projeção era de R$ 80.8 milhões. Em um destrinchamento maior, o clube apontou um item com números dentro do estipulado, dois com rubricas acima da previsão e seis com cifras abaixo do esperado.

No geral, conforme o documento, o Internacional apontou R$ 51.2 milhões em déficit no período. Em comparação ao ano passada, por exemplo, o clube indicou déficit de R$ 33 milhões nos primeiros quatro meses da temporada. Os conselheiros que receberam o arquivo devem se reunir no dia 15 de junho para tratar da situação financeira da instituição.

Até o momento, como forma de segurar o impactos nos cofres do clube, o Inter demitiu funcionários e negociou redução salarial com os jogadores.

