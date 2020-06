Banco Central reduz taxa Selic ao menor nível da história – Notícias Concursos

Nesta quarta-feira (17), o Banco Central diminuiu a taxa básica de juros, a Selic, e, 0,75%. A taxa Selic foi de 3% para 2,25%. A taxa é a menor desde 1996, início da série histórica.

A decisão foi feita por unanimidade pelo Comitê de Política Monetária e era esperada entre analistas. Esse foi o oitavo corte seguido da taxa. Para o futuro, o Comitê de Política Monetária afirmou que pode haver mais cortes de juros, a depender do cenário econômico.

O Comitê afirma que irá avaliar os impactos da pandemia do novo coronavírus no país e as medidas para incentivar crédito e recuperar a renda dos brasileiros. No comunicado, o Banco Central afirmou que um possível ajuste será residual.

A decisão foi tomada em um cenário de preocupação com os efeitos que a pandemia do novo coronavírus terá no Brasil e no mundo. Esse estimulo monetário foi considerado, por enquanto, essencial para amenizar os efeitos na economia.

Os cortes da taxa Selic começaram em outubro de 2016, quando o Banco Central iniciou sequência de doze reduções. Nesta época, o valor caiu de 14,25% para 6,5%. Entre maio de 2018 e junho de 2019, a taxa Selic permaneceu a mesma.

Em julho de 2019, a taxa Selic caiu 0,5%, para 6%. Em dezembro, caiu para 4,5%. Em fevereiro, para 4,25%; em março, 3,75%; em maio, 3%.