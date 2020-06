Bancos desistiram de envio de dinheiro por WhatsApp após testes, diz jornal – Notícias Concursos

Alguns dos principais bancos do país fizeram testes da nova tecnologia de envio de dinheiro e pagamentos pelo WhatsApp, no entanto, acabaram desistindo de participar do lançamento da ferramenta.

De acordo com o jornal “O Estado de S. Paulo”, o Bradesco, Santander e Itaú Unibanco participaram dos testes do novo recurso. A reportagem afirma que fontes próximas ao projeto do WhatsApp confirmaram a participação dos bancos.

A desistência ocorreu porque as instituições alegaram dificuldades em conciliar o desenvolvimento da tecnologia com as recentes mudanças em seus procedimentos e atendimento devido à pandemia do coronavírus.

Enquanto os bancos Bradesco, Santander e Itaú não ingressam na nova modalidade, no início da semana operações começaram a ser aceitas por cartões de débito e crédito do Banco do Brasil, Nubank e Sicredi, das bandeiras Visa e Mastercard. O processamento das transações ficou por conta da Cielo.

As instituições bancárias digitais se preparam para oferecer o serviço. Para o futuro, é esperado que a bandeira de cartões Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, e o banco Santander também se unam à ferramenta.

A novidade começou a ser liberada na última segunda-feira (15) a um grupo restrito de usuários do WhatsApp, enquanto outras pessoas terão acesso à ferramenta nas próximas semanas.

O Brasil é o primeiro a receber o novo recurso do aplicativo de mensagens, que é controlado pelo Facebook de Mark Zuckerberg.