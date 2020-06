Bandeira vermelha! Medidas de combate ao coronavírus do Governo do RS devem alterar projeção de retorno do Gauchão

Das quatro regiões, conforme informações do UOL Esporte, uma é a que mais impacta no retorno do Gauchão, visto que ‘interfere’ no dia a dia de três clubes do estadual. Inicialmente, o planejamento era de retomar o torneio no dia 19 de julho, no entanto, a mudança deve ‘travar’ a retomada por mais tempo.

Vale pontuar que o protocolo do RS prevê que os munícios com a bandeira vermelha devem ficar com esse índice por ao menos 15 dias. Desta forma, as cidades só seriam liberadas no início do próximo mês de julho. A tendência é de que os clubes solicitem autorização para ao menos conseguirem treinar.

Até o momento, a prefeitura da capital não proibiu o Grêmio e o Internacional de treinarem, porém, há desde quarta-feira a possibilidade de Porto Alegre entrar na bandeira vermelha e também obrigar os clubes a interromperem suas atividades. Os treinamentos coletivos, no entanto, seguem proibidos.

