Barcelona x Atlético de Madrid

Informações adicionais: Vivendo um momento turbulento na temporada, o Barcelona passa longe de contar com seu elenco profissional completo para este difícil compromisso. Dembélé, Frenkie de Jong e Sergi Roberto estão no departamento médico e não terão condições de jogo, enquanto o volante Arthur, que negocia sua ida à Juventus, é dúvida para a partida. A boa notícia fica a cargo do retorno de Sergio Busquets, que cumpriu suspensão rodada passada.

Informações adicionais: O treinador Diego Simeone será forçado a fazer duas modificações m sua equipe titular enviada a campo na rodada passada, já que o zagueiro Savic e o volante Koke, capitão do time, receberam mais um amarelo e cumprirão suspensão neste duelo contra o Barcelona. Vrsaljko é a única baixa do elenco por motivo de contusão.