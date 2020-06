Barcelona x Leganés | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: O treinador Quique Setién deve fazer o menor número possível de modificações no seu time após a boa atuação e goleada por 4 a 0 sobre o Mallorca no último sábado, já que o intuito agora é restabelecer o ritmo e o entrosamento. As únicas alterações devem ser na linha defensiva, já que Lenglet retorna de suspensão e Jordi Alba, amarelado no último duelo, está fora por acúmulo de cartões. Firpo é seu substituto natural na esquerda. Suárez pode iniciar entre os titulares, após reaparecer entre os relacionados na rodada passada.

Informações adicionais: Vivendo uma situação muito complicada no campeonato, o Leganés chega para este duelo sem novidades em relação ao seu elenco. A única ausência para o treinador Javier Aguirre é o atacante argentino Alexander Szymanowski, que já não estava à disposição na rodada passada contra o Real Valladolid por conta de uma lesão no joelho.