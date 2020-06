Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach

Motivo: 31ª rodada da Bundesliga 2019/20

Data: 13 de junho de 2020

Hora: 13h30 (de Brasília)

Local: Arena de Munique (ALE)

Árbitro: A definir

Onde assistir: ESPN Brasil

Informações adicionais: o líder Bayern de Munique chega para o duelo com 17 partidas de invencibilidade, sendo 16 vitórias e um empate. Em grande fase, o clube ainda não perdeu no retorno da temporada e espera manter o 100% de aproveitamento para acelerar o processo de conquista da Bundesliga.

Informações adicionais: os Potros, por sua vez, chegam para a disputa em um momento de recuperação, visto que perderam na última rodada e precisam dos três pontos para não correrem o risco de perder a 4ª colocação para o Bayer Leverkusen, que também tem 56 pontos.

O Borussia Monchengladbach, por sua vez, fez um campeonato de altos e baixos e ainda não conseguiu se estabilizar na tabela. No retorno após a paralização por conta da pandemia do novo coronavírus, os Potros disputaram 5 partidas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Apesar da instabilidade, o clube ainda se mantem na 4ª posição, com 56 pontos.