Beneficiários do Bolsa Família começam a receber 3ª parcela do auxílio de R$ 600 amanhã – Notícias Concursos

Cronograma para esse grupo continua até dia 30 de junho

O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser feito nesta quarta-feira, 17 de junho, para beneficiários do Bolsa Família. Esse cronograma segue até dia 30 de junho.

Assim como aconteceu anteriormente, o calendário para beneficiários do Bolsa Família foi feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Ou seja, o calendário se inicia para beneficiários com o NIS terminado com o dígito 1 e segue até o grupo com NIS de último dígito 0.

A segunda parcela foi paga para mais de 51 milhões de brasileiros. A 2ª parcela foi garantida a quem fez o cadastro e teve aprovação até dia 30 de abril. O primeiro grupo que foi aprovado após essa data recebeu a 1ª parcela, mas ainda não teve detalhes informados sobre a 2ª parcela.

Recentemente, mais 4,9 milhões de brasileiros tiveram o cadastro aprovado e a primeira parcela tem pagamentos feitos hoje e amanhã.

Veja abaixo o calendário de pagamento da terceira parcela para beneficiários do Bolsa Família.

NIS 1: 17 de junho (quarta)

NIS 2: 18 de junho (quinta)

NIS 3: 19 de junho (sexta)

NIS 4: 22 de junho (segunda)

NIS 5: 23 de junho (terça)

NIS 6: 24 de junho (quarta)

NIS 7: 25 de junho (quinta)

NIS 8: 26 de junho (sexta)

NIS 9: 29 de junho (segunda)

NIS 0: 30 de junho (terça)

Brasileiros que estão aguardando a terceira parcela e fizeram cadastro pelo site, aplicativo ou são inscritos no Cadastro Único ainda não tiveram detalhes do pagamento e calendário divulgados.