Beneficiários do Bolsa Família começam a receber 3ª parcela do auxílio de R$ 600 – Notícias Concursos

Calendário foi feito de acordo com último dígito do NIS

Nesta quarta-feira, 17 de junho, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Esse grupo seguirá calendário que varia de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Quarta-feira o pagamento começa sendo feito para quem tem NIS finalizado em 1. Quinta-feira, para quem o NIS termina em 2 e assim sucessivamente. Os benefícios não se acumulam. Ou seja, o cidadão recebe apenas o benefício de maior valor, seja o Bolsa Família ou o auxílio emergencial.

O auxílio de R$ 600 fica disponível no cartão do Bolsa Família, Cartão Cidadão ou em conta da Caixa. Veja abaixo o calendário de pagamento.

NIS 1: 17 de junho (quarta)

NIS 2: 18 de junho (quinta)

NIS 3: 19 de junho (sexta)

NIS 4: 22 de junho (segunda)

NIS 5: 23 de junho (terça)

NIS 6: 24 de junho (quarta)

NIS 7: 25 de junho (quinta)

NIS 8: 26 de junho (sexta)

NIS 9: 29 de junho (segunda)

NIS 0: 30 de junho (terça)

O calendário deste grupo é diferente do calendário para inscritos no Cadastro Único e de quem fez o cadastro pelo aplicativo ou site oficial. Até agora, apenas o calendário para beneficiários do Bolsa Família foi divulgado. Os demais ainda não têm cronograma da 3ª parcela.