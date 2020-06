O bispo da Diocese de Penedo (AL), Dom Valério Breda, 75 anos, voltou a precisar de ventilação mecânica e de hemodiálise. A piora no quadro de saúde do religioso começou na quarta (10), após uma reação alérgica.

De acordo com o último boletim médico divulgado neste domingo (14), o estado clínico geral do bispo é considerado grave e instável.

Dom Valério está, desde o dia 15 de abril, internado na UTI do Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió, recuperando-se de um acidente vascular cerebral.

“Quero convidar a todos os irmãos e irmãs diocesanos, padres e leigos, e todo o povo de Deus para intensificarmos nossas orações em favor do nosso bispo diocesano. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, Senhora do Santíssimo Rosário, que interceda por todos os enfermos, especialmente por nosso bispo”, declarou, em nota, o vigário geral de Penedo, padre Daniel do Nascimento.

Fonte: CNBB