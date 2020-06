Boletim Covid-19 Penedo registra 86 pessoas curadas da doença

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) divulgado neste último domingo do mês de junho mostra que 86 pessoas residentes em Penedo estão curadas da doença.

Os dados atualizados pela SEMS Penedo sobre a pandemia do coronavírus registram também 280 casos confirmados, 230 monitorados, cinco suspeitos, 250 descartados e quatro óbitos.

O quadro que informa a localidade com registro de pessoa confirmada com Covid-19 em Penedo aponta 62 no bairro Santa Luzia, 57 no bairro Dom Constantino, 40 no Centro da cidade, 29 no bairro Senhor do Bonfim, 35 no bairro Raimundo Marinho e nove no Bairro Santo Antônio.

As demais localidades com menos de dez casos confirmados de Covid-19 na área urbana de Penedo, até hoje, são os bairros Santa Izabel (05) e Santa Cecília, com um caso.

Zona Rural

Na zona rural, o maior índice de casos confirmados de Covid-19 está no povoado Palmeira Alta, com 24; seguido da comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros, com dez.

Na comunidade Capela há cinco casos confirmados de pessoa contaminada por coronavírus, duas no povoado Santa Margarida e uma na Cooperativa, conforme o boletim da SEMS Penedo.

Por Fernando Vinícius – Jornalista Decom PMP