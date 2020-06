Boletim Covid-19 registra 44 casos confirmados em Penedo

O boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado nesta terça-feira, 02 de junho, registra 44 casos confirmados de pessoas residentes em Penedo infectadas pelo Novo Coronavírus.

Em relação ao boletim publicado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), é importante ressaltar que o aumento considerável – de 34 para 44 – não se deu apenas nas últimas 24 horas, mas ao longo dos dias anteriores.

Ainda sobre essa questão, a inclusão dos registros dos 102 municípios alagoanos nos dados oficiais depende da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), instância sobrecarregada de demandas relacionadas à pandemia, inclusive pelo aumento da testagem em todo o estado.

O boletim de casos confirmados por localidade de Penedo mostra aumento no bairro Dom Constantino – o de maior índice, com 12 casos – e no Centro Histórico, 07 casos.

Confira abaixo a distribuição dos 44 casos confirmados de Covid-19 no município

O boletim epidemiológico atualizado da Covid-19 em Penedo mostra 67 casos descartados no município, 112 sendo monitorados, cinco suspeitos e cinco recuperados, além de dois óbitos.

Em Alagoas, a doença já tem 11.559 casos confirmados e 482 óbitos, além de 2.144 suspeitos e 6.575 recuperados. No Brasil, os registros oficiais apontam mais de 31 mil mortes e 55.5.383 casos confirmados até esta terça-feira, 02 de junho de 2020.

DECOM – Prefeitura de Penedo