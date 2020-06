Bolsonaro descarta ampliar auxílio por mais de três meses com valor de R$ 600 – Notícias Concursos

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) voltou a afirmar que o auxílio emergencial não poderá ser estendido por mais 3 meses com o valor de R$600. De acordo com o chefe do executivo, a equipe econômica estuda ampliação, mas com duas parcelas e em valor menor que o atual.

Segundo o presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já decidiu pagar a quarta e quinta parcelas, mas falta acertar o valor. “A União não aguenta outro desse mesmo montante, que por mês nos custa R$ 50 bilhões. Se o país se endividar demais, teremos problema”, disse durante entrevista ao novo canal do Grupo Bandeirantes, o AgroMais.

A redução do valor, no entanto, não é unânime. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defende que o benefício pago aos trabalhadores informais durante a pandemia continue em R$ 600 nas duas futuras parcelas.

“A todos que me perguntam sobre o auxílio emergencial: sou a favor da prorrogação do auxílio de R$ 600 por mais dois ou três meses, e tenho certeza que a minha posição é acompanhada pela maioria dos deputados”, escreveu Maia em sua rede social.

Negociação

Bolsonaro revelou que não vai abrir mão do valor do auxílio ser mais abaixo do que o pago agora. “Vai ser negociado com a Câmara, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para poder ter um valor um pouco mais baixo e prorrogar. Por mais dois meses talvez a gente suporte, mas não com o valor cheio de R$ 600.”

Em sua live, Bolsonaro já falou da ideia do valor ser reduzido, passando de R$600 para, a princípio R$200 ou R$300.

“Conversei com o Paulo Guedes [ministro da Economia] que vamos ter que dar uma amortecida nisso daí. Vai ter a quarta parcela, mas não de R$ 600. Eu não sei quanto vai ser, R$ 300, R$ 400; e talvez tenha a quinta [parcela]. Talvez seja R$ 200 ou R$ 300. Até para ver se a economia pega”, disse em entrevista à Rádio Jovem Pan.

3ª parcela

O Ministério da Cidadania deu um prazo para liberação do calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. De acordo com informações da pasta, o cronograma vai ser detalhado a partir desta semana.

O Ministério, comandado pelo ministro Onyx Lorenzoni, não se comprometeu em divulgar uma data específica para liberação do calendário.

Na quinta-feira, 18 de junho, o Ministério da Economia revelou que o total gasto com o auxílio emergencial, até o momento, já é de mais de R$ 81 bilhões. No valor já é considerado o pagamento da terceira parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com informações da pasta, 63,5 milhões de brasileiros, levando em conta todas as categorias de beneficiários, receberam os recursos de R$ 600 ou R$ 1.200.

A Caixa efetua os pagamentos, enquanto o Ministério da Cidadania é responsável pela liberação do calendário.

