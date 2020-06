Bolsonaro diz que Reforma administrativa vai ficar para o ano que vem – Notícias Concursos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que a reforma administrativa vai ficar somente para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Além disso, o mandatário disse que será necessária uma “guerra de mídia” para aprovar o projeto no Legislativo.

“O segundo semestre acho que acaba em novembro, por que as eleições, né? Então, com certeza, fica para o ano que vem”, disse em entrevista à Band News. “Nós não queremos acabar com a estabilidade dos servidores, mas, a partir do momento que você bota na proposta que a partir de agora não vai ter mais estabilidade, o que chega para todos os 12 milhões de servidores do Brasil é que estão acabando com a estabilidade deles, então é um desgaste muito grande.”

Ainda na entrevista, o presidente comentou sobre a reforma tributária e classificou a proposta como “complicada” para o momento.

“A reforma tributária é complicada porque, quando entra no Parlamento, os interesses dos governadores, dos prefeitos, do próprio governo federal, de outros grupos… É o que eu falo pro Paulo Guedes: tem que ser uma reforma que possa ser aprovada. O [ministro da Economia] Paulo Guedes tá caminhando nessa direção. A reforma perfeita nós estamos tentando há 30 anos pelo menos”, afirmou.