Borussia Dortmund pede mais de meio bilhão para vender joia; Real Madrid e Man. United têm interesse

Com mais poder aquisitivo no momento, como destaca o UOL Esporte, os Red Devils pretendem pagar no máximo 115 milhões de euros (R$ 652 milhões na cotação atual) pela sensação. Os Blancos, de olho em Mbappé e Haaland, não teria como chegar em tal quantia nessa temporada.

Na atual temporada, Jadon Sancho tem sido um dos destaques do Borussia Dortmund e do futebol europeu, com 20 gols e 20 assistências em 40 partidas.

