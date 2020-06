Borussia Dortmund x Mainz 05

Informações adicionais: Querendo garantir ao menos o vice-campeonato – as chances de título são pra lá de remotas -, o Dortmund vai a campo com sua dupla de volantes totalmente modificada em relação à formação utilizada por Favre na retomada da competição: Delaney e Dahoud, lesionados, dão lugar a Can e Witsel. Zagadou e Marco Reus completam a lista de baixas aurinegras.

Informações adicionais: Precisando da vitória para se afastar mais da zona de rebaixamento, o treinador Achim Beierlorzer tem uma lista importante de desfalques para o difícil duelo. Awoniyi está fora por conta do protocolo de concussão, enquanto Zentner, com um problema no joelho, também não terá condições de jogo. Edimilson Fernandes cumpre suspensão por acúmulo de amarelos.

Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf 0 x 1 Borussia Dortmund (13/06)

Borussia Dortmund 1 x 0 Hertha Berlin (06/06)

Paderbon 1 x 6 Borussia Dortmund (31/05)

Borussia Dortmund 0 x 1 Bayern de Munique (26/05)

Mainz 05

Augsburg 1 x 0 Mainz (14/06)

Eintracht Frankfurt 0 x 2 Mainz (06/06)

Mainz 0 x 1 Hoffenheim (30/05)

Union Berlin 1 x 1 Mainz (27/05)