Botafogo trabalha para evitar chegar aos três meses de atraso salarial; briga contra retorno do Carioca continua

Sem dinheiro e fluxo de caixa, o Glorioso tem acumulado despesas. Até o momento, o clube deve os salários de março e abril aos atletas e também para alguns colaboradores, além de diretos de imagem e de vencimentos de dezembro de 2019 para parte do plantel. A folha de maio fecha na próxima sexta-feira (5).

Além de tentar resolver os seus problemas financeiros, o Fogão segue, junto ao Fluminense, em conflito com os outros clubes do Rio, incluindo Flamengo e Vasco, por conta da pressa para retomada do Campeonato Carioca. A dupla é contra a retomada do estadual e defende que tudo seja ‘reiniciado’ apenas após liberação governamental.

