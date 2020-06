Brasil retira candidatura à sede da Copa do Mundo Feminina de 2023; apoio vai para a Colômbia

Em seu comunicado, a CBF indicou ainda que a FIFA considerou “que não foram apresentadas as garantias do Governo Federal e documentos de terceiras partes, públicas e privadas, envolvidas na realização do evento”. Agora, fora da disputa, o Brasil coloca o seu apoio na candidatura da Colômbia, que disputa com o Japão e conjunto Austrália e Nova Zelândia.

Além entender os anseios da entidade máxima do esporte, a CBF acrescenta que o “acúmulo de eventos esportivos de grande porte realizados em curto intervalo de tempo no Brasil”, como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, “poderia não favorecer a candidatura na votação do próximo dia 25 de junho, apesar de serem provas incontestáveis de capacidade de entrega”, se defende.

“A CBF agradece a todas e todos que participaram da candidatura brasileira e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino no país. Um compromisso que vem sendo demonstrado tanto no fortalecimento das competições entre clubes, quanto das Seleções Nacionais. Seguimos com o objetivo de realizar uma edição da Copa do Mundo Feminina FIFA em gramados brasileiros e a trabalhar para que isso aconteça assim que possível”, finalizou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.