Brasil tem deflação de 0,38% em maio, menor índice em mais de 20 anos – Notícias Concursos

O Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) teve deflação de 0,38% em maio, após recuo de 0,31% em abril. O IPCA é considerado o índice de inflação oficial do Brasil. A queda acontece em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 10 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O segundo mês de queda nos preços também representa o menor índice da taxa desde agosto de 1998. Há 22 anos, o índice teve recuo de 0,51%. O índice atual representa a “segunda maior deflação do Plano Real”, de acordo com a pesquisa do IBGE.

Para comparação, em dezembro de 2019 o índice teve aumento de 1,15%. Em janeiro de 2020, aumento de 0,21%. Em fevereiro, aumento de 0,25%. Em março, aumento de 0,07%, para nos dois meses seguintes, abril e maio, sofrer recuo.

No acumulado deste ano, o IPCA tem média de queda de 0,16%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 1,88%, índice que representa a menor taxa desde janeiro de 1999, quando registrou 1,65%.

Por causa da pandemia, há baixa demanda e economia mais fraca, com menos consumo, seja por renda menor ou pelo isolamento social. A meta do governo era de que o IPCA aumentaria 4%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos.