Brighton x Arsenal | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: Mandante da partida, o Brighton chega ao duelo com apenas um desfalque em seu elenco profissional: o atacante colombiano José Izquierdo, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho que o tirou de ação de toda a temporada 2019/20.

Informações adicionais: Indo para sua segunda partida pós-retomada do calendário, os Gunners não contarão com o zagueiro David Luiz, expulso na partida contra o Manchester City. A presença de Mesut Özil entre os relacionados também é um mistério, já que Arteta o deixou de fora do clássico contra o City por ‘razões técnicas’. Sokratis, Pépé, Lacazette e Ceballos devem voltar ao time, enquanto Xhaka, Pablo Marí, Chambers e Cédric Soares estão no departamento médico.