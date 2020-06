Brighton x Manchester United | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Ausências dos dois lados

Informações adicionais: A modesta equipe azul e branca segue sem poder contar com o atacante José Izquierdo, que está no departamento médico se recuperando de uma lesão no joelho sofrido em maio. O zagueiro Adam Webster acusou lesão muscular após a partida contra o Leicester e também não terá condições de jogo nesta rodada 32.

Informações adicionais: Avançando em seu processo de entrosamento e construção de um jogo coletivo, o Manchester United vai a campo com a mesma formação da última rodada, com Pogba e Bruno Fernandes guiando as ações no meio-campo. Tuanzebe e Phil Jones são as únicas baixas por lesão, mas Daniel James e Harry Maguire estão pendurados.