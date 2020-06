BUNGE oferece VAGAS DE EMPREGO em diferentes cargos pelo país – Notícias Concursos

A multinacional holandesa Bunge disponibiliza novas vagas de emprego e estágio em alguns estados no Brasil. As vagas são para diferentes áreas de atuação.

A Bunge é uma empresa multinacional de agronegócio e alimentos. De origem holandesa, está presente no Brasil, onde é a principal empresa do ramo agroalimentar e a maior exportadora do país. Verticalmente integrada, a empresa tem como slogan “do campo à mesa”. Comercializa e processa grãos como (soja, trigo e milho), produz alimentos (óleos, margarinas, maioneses, azeites, arroz, atomatados, farinhas e pré misturas para bolos), atua em serviços portuários e de logística e produz açúcar e bioenergia.

Hoje, no Brasil, a Bunge alimentos conta com mais de 20 mil empregados, trabalhando em cerca de 100 instalações, entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de distribuição e silos, em 17 estados e no Distrito Federal. É detentora de várias marcas, tais como Salada, Soya, All Day, Cardeal, Delícia, Primor, Etti, Salsaretti e Bunge Pro.

Os requisitos variam de cada vaga, porém, para a maioria é exigido ensino Médio completo, ensino superior completo ou cursando, experiência na área, disponibilidade de horário, habilitação para dirigir (CNH), conhecimento em Pacote Office Intermediário. As vagas espalhadas nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Confira alguns cargos disponíveis no momento:

Advogado Tributário

E-Commerce Manager

Analista de Merchandising

Coordenador de Produção

Analista de Qualidade

Assistente Financeiro

Estagiário Fiscal

Especialista de Inteligência de Mercado

Especialista FRM

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e sFe candidatar através do site oficial da empresa.