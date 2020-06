Caixa abre 680 agências neste sábado, 13 – Notícias Concursos

Neste sábado, 13 de junho, a Caixa Econômica Federal vai abrir 680 agências para atender aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 12h.

A Caixa reforça aos beneficiários que não há necessidade de madrugar em filas. Todos os beneficiários vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

O banco fechou parceria com aproximadamente 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

Neste sábado, o saque será dos nascidos em dezembro, que poderão sacar o recurso nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas. Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo Caixa Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da Caixa.

Ainda, no sábado, a Caixa encerra a liberação das transferências e saques em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco. Dessa forma, o banco conclui o cronograma de pagamentos.

De acordo com a Caixa, para aquele que não sacou o valor no período, o crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento.

Calendário da terceira parcela

A terceira parcela do auxílio emergencial já tem data para começar. O que se sabe até agora, 12 de junho, é que o benefício será liberado inicialmente para os beneficiários do Bolsa Família, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Os benefícios serão liberados a partir da próxima quarta-feira, 17 de junho.

Os beneficiários poderão sacar o dinheiro em espécie nas agências da Caixa Econômica Federal, rede de lotéricas e correspondentes bancários.

Os trabalhadores informais terão primeiro o valor creditado em conta poupança digital, sendo escalonada por mês de aniversário do beneficiário. Para retirar o valor em espécie, eles terão que esperar 10 dias a partir do depósito.

A expectativa era que o cronograma completo do pagamento da terceira parcela fosse divulgado na última quarta-feira (10). No entanto, os detalhes somente deverão ser definidos neste fim de semana. O cronograma constará de uma portaria do Ministério das Cidades, que será publicada no Diário Oficial da União, como ocorreu no pagamento da segunda parcela.

O pagamento será dividido entre três cronogramas: um destinado ao pagamento dos beneficiários do Bolsa Família, outro com as datas do crédito em conta digital para os informais e o último, com a autorização do saque dos recursos em espécie ou transferência para outras contas na Caixa ou em outros bancos, de acordo com o mês de aniversário. Neste caso, o cronograma deve se estender até julho.