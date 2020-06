Caixa atualiza informações sobre pagamento do auxílio de R$ 600 – Notícias Concursos

Nesta sexta-feira, 5 de junho, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, e Tatiana Thomé, vice-presidente de Governo, deram novas informações sobre a operação de pagamento do auxílio de R$ 600.

Na entrevista, Guimarães e Thomé falaram mais sobre os pagamentos por QR Code e garantiram que mais maquininhas receberão pagamentos com o dinheiro do benefício. O QR Code é um código de barras avançado que pode ser lido pela câmera de fotografia de celulares. Esse tipo de pagamento já está disponível no app da Caixa Tem.

Para utilizar o dinheiro do auxílio, é necessário acessar o app Caixa Tem e escolher opção para pagamento na maquininha. Ao escolher essa opção, a câmera do celular abre automaticamente. Basta apontar o celular para o QR Code que aparece na maquininha. Por fim, verificar o valor da compra no celular e confirmar, para o saldo ser retirado imediatamente.

A maquininha imprime o recibo confirmando a compra. Também é possível verificar as compras feitas pelo próprio aplicativo da Caixa. Toda a entrevista dada nesta sexta fica disponível no site Agência Brasil.

Hoje (05). a Caixa liberou o saque e transferência da segunda parcela do auxílio para 2,6 milhões de beneficiários nascidos em junho. O valor do auxílio é de R$ 600, ou R$ 1.200, no caso de mães solteiras. O benefício foi criado para ser pago para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus.