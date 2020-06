Caixa faz dois pagamentos do auxílio de R$ 600 nesta QUARTA – Notícias Concursos

Nesta quarta-feira, 17 de junho, a Caixa faz dois pagamentos referente ao auxílio emergencial, pago no valor de R$600. Um deles é o benefício para nascidos entre julho e dezembro que estão no último lote de cadastros aprovados pelo governo.

Serão beneficiados, ao todo, mais de de 2 milhões de pessoas que se inscreveram entre 1º e 26 e maio.

Nesta quarta (17), também começa o pagamento da 3ª parcela aos beneficiários do Bolsa Família. Hoje, podem sacar os cidadãos com o NIS terminado com o número 1.

Vale ressaltar que os pagamentos realizados nesta quarta-feira têm regras diferentes. Os novos aprovados, por enquanto, podem usar a 1ª parcela somente para pagamento de boletos e compras online. Os beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 1 podem sacar em espécie a 3ª parcela.

1ª parcela para novo lote de aprovados

A 1ª parcela para os novos aprovados terá depósitos na poupança digital no aplicativo Caixa Tem (Android ou iOS), mesmo para os correntistas da Caixa.

O aplicativo permite pagar boletos, emitir um cartão de débito virtual para compras online ou usar um QR Code (código de barras digital) para pagamento em algumas maquininhas de cartão.

No entanto, para sacar em dinheiro ou transferir a segunda parcela para outra conta é necessário esperar o dia de liberação, conforme o calendário a seguir:

6 de julho: nascidos em janeiro

7 de julho: nascidos em fevereiro

8 de julho: nascidos em março

9 de julho: nascidos em abril

10 de julho: nascidos em maio

11 de julho: nascidos em junho

13 de julho: nascidos em julho

14 de julho: nascidos em agosto

15 de julho: nascidos em setembro

16 de julho: nascidos em outubro

17 de julho: nascidos em novembro

18 de julho: nascidos em dezembro

O trabalhador pode verificar se o seu cadastro foi aprovado no site oficial do auxílio, no portal da Dataprev, ou no aplicativo do auxílio (Android ou iOS).

O Ministério da Cidadania confirmou que de 8,9 milhões de pessoas inscritas entre 1º e 26 de maio, 4,9 milhões foram aprovadas. O novo lote de pagamento da 1ª parcela tem um valor de R$ 3,1 bilhões.

3ª parcela vai ser paga para inscritos no Bolsa Família

Assim como aconteceu nas duas primeiras parcelas, o calendário do pagamento para quem está no Bolsa Família é diferente de quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site, ou que estava no Cadastro Único.

O saque é liberado a cada dia a um novo grupo dos inscritos no Bolsa Família, conforme o último número do NIS. Os benefícios não vão ser acumulados. A pessoa vai receber o que for de maior valor: Bolsa Família ou auxílio emergencial.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

