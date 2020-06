Caixa finaliza pagamento da 2ª parcela e não divulga calendário da 3ª – Notícias Concursos

Apesar da expectativa da Caixa Econômica Federal (CEF) divulgar o calendário de pagamento da terceira parcela semana passada, isso não aconteceu. A estimativa é que a 3ª parcela seja paga ainda em junho para o grupo que já recebeu as duas primeiras.

Única informação divulgada sobre a terceira parcela diz respeito aos beneficiários do Bolsa Família. Esse grupo receberá a 3ª parcela entre os dias 17 e 30 de junho. Novamente, o calendário deste grupo é feito de acordo com o último dígito do NIS.

Já quem recebeu as duas primeiras parcelas e fez o cadastro pelo aplicativo ou site oficial do benefício, além de quem é inscrito no Cadastro Único, deve aguardar informações sobre o pagamento da terceira parcela de R$ 600.

Sábado, 13 de junho, foi finalizado o cronograma de saque e transferência do valor da segunda parcela. Quem já recebeu a segunda parcela teve o pagamento da primeira feito até dia 30 de abril.

Apesar do calendário oficial não ter sido divulgado, ele deve seguir o modelo que aconteceu no pagamento da segunda parcela. Ou seja, o valor deve ser disponibilizado para o grupo de acordo com o mês de aniversário, inicialmente com limitações. Nos primeiros dias, é possível usar o auxílio de R$ 600 apenas para pagar boletos, compras com o cartão de débito virtual ou QR Code em maquininhas de cartão.

Os saques e transferências são liberados depois, também de acordo com o mês de aniversário, para evitar aglomerações e filas em agências bancárias e casas lotéricas.