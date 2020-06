CAIXA libera hoje 4 pagamentos diferentes do auxílio emergencial de R$600

Nesta terça-feira, 30 de junho, a Caixa Econômica Federal realiza nada menos que quatro pagamento diferentes do auxílio emergencial da 1ª, 2ª, 3ª parcelas (sendo um para cadastrados no Bolsa Família e outro para os demais). Os aniversariante de março e abril receberão o depósito hoje.

Apenas os cadastrados no Bolsa Família poderão sacar em espécie o dinheiro. Os demais beneficiários do auxílio emergencial, até então, só podem movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem (Android e iOS), que permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.

Confira o calendário de pagamentos e detalhes de como acessar o auxílio emergencial de R$600:

Novos pagamentos da 3ª, 2ª e 1ª parcela

Os pagamentos foram liberados para quem sei inscreveu via aplicativo ou site, ou que já estava no Cadastro Único mas não é cadastrado no Bolsa Família. A 3ª parcela vai depender de quando o cadastro foi aprovado pelo Governo.

Nesta terça, a Caixa faz os depósitos na conta poupança digital para nascidos em março e abril, de acordo com o seguinte critério:

1ª parcela : quem se cadastrou entre 27 de maio e 16 de junho para pedir o auxílio

: quem se cadastrou entre 27 de maio e 16 de junho para pedir o auxílio 2ª parcela : quem recebeu a primeira parcela do auxílio entre 16 e 29 de maio

: quem recebeu a primeira parcela do auxílio entre 16 e 29 de maio 3ª parcela: quem recebeu a segunda parcela entre 20 e 26 de maio

De acordo com informações da Caixa, nada menos que 6,9 milhões de pessoas vão receber o depósito de alguma das três parcelas hoje.

Novos pagamentos em duas etapas

Vale lembrar que serão dois calendários. Em ambos os casos levando em conta o dia de aniversário do trabalhador.

O primeiro calendário será referente a quando serão feitos os depósitos em uma poupança digital da Caixa e, nesse caso, os valores podem ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. É necessário usar o aplicativo Caixa Tem (Android e iOS).

O segundo calendário, que começa no dia 18 de julho, é para o saque do auxílio emergencial ou para transferir o dinheiro a outra conta. Os saques e transferência podem demorar quase 3 meses.

Calendário de depósitos da 3ª parcela

As datas de depósito nas contas digitais são as seguintes:

27 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em janeiro e fevereiro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 30 de junho – nascidos em março e abril (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em março e abril (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 1º de julho – nascidos em maio e junho (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em maio e junho (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 2 de julho – nascidos em julho e agosto (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em julho e agosto (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 3 de julho – nascidos em setembro e outubro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em setembro e outubro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 4 de julho – nascidos em novembro e dezembro (pagamento do 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

Calendário de saques da 3ª parcela

As datas de pagamento para quem vai fazer saque em dinheiro são as seguintes:

18 de julho – nascidos em janeiro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em janeiro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 25 de julho – nascidos em fevereiro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em fevereiro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 1º de agosto – nascidos em março (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em março (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 8 de agosto – nascidos em abril (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em abril (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 15 de agosto – nascidos em maio (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em maio (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 29 de agosto – nascidos em junho (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em junho (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 1º de setembro – nascidos em julho (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em julho (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 8 de setembro – nascidos em agosto (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em agosto (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 10 de setembro – nascidos em setembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em setembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 12 de setembro – nascidos em outubro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em outubro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 15 de setembro – nascidos em novembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

nascidos em novembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela) 19 de setembro – nascidos em dezembro (1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela)

Bolsa Família

Nesta terça-feira, 30 de junho, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do último lote da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. De acordo com o banco, o benefício vai ser liberado aos beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0. O benefício já foi liberado para quem tem NIS com dígito final entre 1 e 9.

Os benefícios liberados não poderão ser acumulados pelos brasileiros. O cidadão vai receber o valor maior: Bolsa Família ou auxílio emergencial.

O calendário de pagamento para quem está no programa Bolsa Família é diferente daquele para quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site, ou que estava no Cadastro Único.

O saque é liberado diariamente a um novo grupo dos inscritos no Bolsa Família, de acordo com o Número de Identificação Social – NIS:

NIS 1: 17 de junho (quarta)

NIS 2: 18 de junho (quinta)

NIS 3: 19 de junho (sexta)

NIS 4: 22 de junho (segunda)

NIS 5: 23 de junho (terça)

NIS 6: 24 de junho (quarta)

NIS 7: 25 de junho (quinta)

NIS 8: 26 de junho (sexta)

NIS 9: 29 de junho (segunda)

NIS 0: 30 de junho (terça)

O cronograma para beneficiários que fizeram o cadastro pelo aplicativo ou pelo site oficial ou quem é inscrito no Cadastro Único ainda não foi divulgado.

