Caixa LIBERA R$ 6,3 bi de crédito para microempresas; veja quem recebe – Notícias Concursos

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, confirmou que o volume de crédito concedido a microempresas somou R$ 6,3 bilhões durante a pandemia do novo coronavírus.

Apenas em maio, os empréstimos ao seguimento mais do que dobrou em relação ao mesmo mês de 2019.

Em maio, por exemplo, a Caixa emprestou R$ 2,464 bilhões a microempresas, crescimento de 111% em relação ao R$ 1,164 milhão emprestado em maio do ano passado.

De acordo com o balanço divulgado, 54,1 mil microempresas contraíram empréstimos da Caixa desde o início da pandemia.

Nesse sentido, o crédito para microempresas com auxílio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) somou R$ 780,1 milhões para 9,9 mil negócios.

Por outro lado, o crédito de auxílio à folha de pagamento, em troca da não demissão de empregados, totalizou R$ 145,2 milhões para 5,4 mil empresas.

Além disso, a maior parte do crédito para microempresas veio das linhas tradicionais de crédito da Caixa. Os empréstimos somaram R$ 5,1 bilhões para 38,8 mil negócios de pequeno porte.

Anteriormente, o número de novas empresas vinha crescendo no Brasil. É o que revelou a ferramenta Mapa de Empresas, do Ministério da Economia. Foram 846.957 empresas abertas no primeiro trimestre de 2020.

O número é 14% maior que o surgimento de novas empresas no último trimestre de 2019. Já em relação ao mesmo período do ano passado, foi 8,6% a mais.

Os setores que tiveram maior número de novas empresas foram: cabeleireiros, manicure e pedicure (com 45.397 empresas abertas).