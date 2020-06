Caixa tem fila no app do auxílio de R$ 600 – Notícias Concursos

Banco alega que espera máxima na fila é de 1 minuto

A Caixa Econômica Federal (CEF) criou meios de evitar aglomeração entre os beneficiários do auxílio emergencial. O calendário dividido por mês de nascimento para saque e transferência é uma dessas medidas.

Mesmo evitando aglomeração, o aplicativo do auxílio emergencial está com fila para entrar. O app Caixa Tem, utilizado pelos beneficiários do auxílio para movimentar o dinheiro, tem fila de espera para acesso. Isso acontece quando vários usuários tentam entrar no aplicativo ao mesmo tempo.

A Caixa informou que o aplicativo foi feito para permitir o máximo de 5 mil usuários por minuto. A limitação foi feita para garantir uma boa experiência para todos. Ainda de acordo com a Caixa, a capacidade de acessos simultâneos foi aumentava na atualização que está disponível desde o dia 27 de abril.

O banco alega que o tempo de espera máximo é de apenas um minuto. Mas beneficiários relatam nas redes sociais que a espera pode ser maior, principalmente durante os horários de pico.

Atualmente, o auxílio de R$ 600 segue o calendário de saque e transferência entre bancos para quem recebeu a segunda parcela.