Caixa vai liberar crédito de R$3 bi para pequenas empresas – Notícias Concursos

Após três meses da crise em razão da pandemia do novo coronavírus, a Caixa oferecerá R$ 3 bilhões em empréstimos por meio de Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

O presidente do banco público, Pedro Guimarães, afirmou que o volume de recursos para a linha crédito pode aumentar se houver demanda dos empresários. Ainda, o presidente afirmou que as empresas farão os pedidos de empréstimos a partir de um calendário

A empresa poderá contratar empréstimos de até 30% da receita bruta anual registrada no ano de 2019. Um microempreendedor individual que teve faturamento anual de R$ 40 mil em 2010 poderá receber um empréstimo de até R$ 12 mil. Já uma pequena empresa que faturou R$ 4,8 milhões terá um financiamento de até R$ 1,44 milhão.

Empresas com menos de um ano de funcionamento terão o limite de empréstimo de até 50% do capital social ou até 30% da média do faturamento mensal, o que for mais vantajoso. Uma empresa com capital social de R$ 50 mil terá direito a até R$ 25 mil de crédito. Outra, com faturamento médio mensal de R$ 170 mil, pode contratar um crédito de até R$ 51 mil.

A taxa de juros é de Selic, mais 1,25% ao ano. No momento, a Selic está em 3%. Com isso, a taxa máxima anual seria de 4,25% dos contratos.

Para o pagamento das parcelas, os clientes da Caixa terão 8 meses de carência e outros 28 meses. Com isso, o prazo total para quitar o financiamento é de 36 meses.

Empresas que podem pedir empréstimos

Microempreendedores individuais, com faturamento de até R$ 81 mil;

Microempresas, com faturamento de até R$ 360 mil;

Empresas de pequeno porte, com faturamento de até R$ 4,8 milhões.

Calendário

16/06 – Micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões e que optantes pelo Simples Nacional podem fazer os pedidos

– Micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões e que optantes pelo Simples Nacional podem fazer os pedidos 23/06 – Micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões e que não são optantes pelo Simples Nacional podem fazer os pedidos

– Micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões e que não são optantes pelo Simples Nacional podem fazer os pedidos 30/06 – Microempreendedores individuais podem fazer solicitar os empréstimos

Como contratar

Para realizar a contratação o empréstimo, os clientes devem acessar o site da Caixa, no endereço www.caixa.gov.br/pronampe e preencher o formulário de interesse em contratar o crédito.

Um gerente da região entrará em contato por telefone para oferecer o empréstimo.