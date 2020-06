Caixa vai pagar FGTS com mesmo modelo do auxílio emergencial – Notícias Concursos

Um novo lote do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa a ser liberado ainda em junho pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O trabalhador pode fazer saque de, no máximo, R$ 1.045. O saque se limita a esse valor mesmo em casos do trabalhador ter quantias maiores na conta, que pode ser ativa ou inativa. O pagamento acontecerá seguindo o modelo que foi feito para o auxílio emergencial de R$ 600.

Os pagamentos ficarão disponíveis em poupança social digital da Caixa, da mesma forma que aconteceu com o auxílio de R$ 600. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União de sábado. Assim como aconteceu com o auxílio, só será possível movimentar o valor do FGTS pelo aplicativo Caixa Tem. Nele, será possível fazer compras pelo cartão de débito virtual, pagamento de contas ou compras pela maquininha de cartão, utilizando QR Code no celular.

O saque em espécie e a transferência para outras contas fica disponível apenas um mês após o valor ser disponibilizado na poupança digital. Mesmo quem não tem poupança social digital, terá uma conta aberta automaticamente. O dinheiro será liberado de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores, conforme calendário já divulgado.

Os trabalhadores podem utilizar o dinheiro até dia 30 de novembro. Se o valor não for utilizado, ele retorna ao FGTS após essa data.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), será feito pagamento de R$ 37,8 bilhões para 60 milhões de brasileiros. O saque emergencial do FGTS foi criado para auxiliar durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.